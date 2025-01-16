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Крещенские купания отменили на трёх водоёмах Иркутской области

По состоянию на утро 16 января в Иркутской области оборудовали 74 иордани для крещенских купаний.

Источник: Аргументы и факты

Ранее планировалось открыть 77 купелей, однако коррективы в планы внесла необычно тёплая для середины января погода, которая, в свою очередь, повлияла на качество льда на водоёмах.

«39 иорданей предназначены для купания и 35 — для забора воды, — говорит начальник центра ГИМС по Иркутской области Андрей Карепов. — Накануне из-за ветровой нагрузки было практически уничтожено ледовое покрытие на Ангаре в посёлке Большая Речка в Иркутском районе. Также из-за недостаточной толщины льда на водоёме крещенские купания решили не проводить в Свирске и посёлке Молодёжный».

В Иркутске иордань традиционно откроют на заливе Якоби. В её обустройстве участвуют прихожане Александро-Невского храма и учащиеся воскресной школы.

религии