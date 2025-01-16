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Белорусы стали чаще пользоваться общественным транспортом

Только в Минске контролерам попались более 100 тысяч пассажиров, не оплативших поездку — они были наказаны штрафами.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 янв — Sputnik. В 2024 году общественный транспорт Беларуси перевез более 1,6 млрд пассажиров, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

«Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1,643 млн человек, или 104,6% к уровню 2023 года», — говорится в сообщении ведомства.

Пассажирооборот составил 25,4 млн пассажиро-километров и увеличился на 9,1% относительно предыдущего года.

В 2023-м белорусы совершили более 1,56 миллиарда поездок на общественном транспорте. Больше всего перевезли автобусы, электробусы, маршрутки — 937 млн пассажиров. При этом более 355 млн человек воспользовались услугами троллейбусов и трамваев, свыше 230 млн человек предпочли метро, около 63 млн — поезда. Самолетами передвигались в 2023 году 1,7 млн белорусов.

В прошлом году контролеры задержали в пассажирском транспорте Минска более 100 тысяч безбилетников. Общая сумма штрафа превысила три миллиона рублей. При этом в 2023-м в белорусской столице выявили 112,6 тысяч «зайцев».

Ранее власти Минска в контексте высоких цен на такси посоветовали гражданам пересаживаться на общественный транспорт, который в разы дешевле.