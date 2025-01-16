Белорусы стали чаще пользоваться общественным транспортом

В 2023-м белорусы совершили более 1,56 миллиарда поездок на общественном транспорте. Больше всего перевезли автобусы, электробусы, маршрутки — 937 млн пассажиров. При этом более 355 млн человек воспользовались услугами троллейбусов и трамваев, свыше 230 млн человек предпочли метро, около 63 млн — поезда. Самолетами передвигались в 2023 году 1,7 млн белорусов.