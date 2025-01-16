Ростовская фирма хочет лишить старинный особняк статуса памятника истории и культуры

Ростовская фирма пытается через суд лишить «Доходный дом Н. К. Чернова» статуса памятника истории и культуры. Административное дело рассматривается в Ростовском областном суде.
В августе 2024 года по постановлению Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области здание на проспекте Буденновский, 17 было признано памятником истории и культуры регионального значения. На территории доходного дома теперь нельзя строить, проводить земляные и другие работы, за исключением тех, которые призваны его сохранить.
Однако ростовская компания подала в суд иск о признании постановления недействующим. Дело в том, что на месте доходного дома планировалось построить торгово-офисный комплекс за миллиард рублей. Здание собирались построить в границах проспекта Буденновского, улиц Темерницкой и Серафимовича. Чтобы защитить здание на Буденновском от сноса, градозащитники подали подали заявку в комитет по охране ОКН на включение строения в реестр объектов культурного значения. как объекта культурного наследия.