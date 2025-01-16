Ростовская фирма хочет лишить старинный особняк статуса памятника истории и культуры

Однако ростовская компания подала в суд иск о признании постановления недействующим. Дело в том, что на месте доходного дома планировалось построить торгово-офисный комплекс за миллиард рублей. Здание собирались построить в границах проспекта Буденновского, улиц Темерницкой и Серафимовича. Чтобы защитить здание на Буденновском от сноса, градозащитники подали подали заявку в комитет по охране ОКН на включение строения в реестр объектов культурного значения. как объекта культурного наследия.