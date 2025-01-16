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Разбитые дороги в Воронеже ремонтируют литым асфальтобетоном

На оживлённых участках магистралей в Воронеже городская дорожная служба и комбинаты благоустройства продолжают ремонтировать повреждённое асфальтовое покрытие. В зимнее время его целостность нарушается по разным причинам. Влияют частые перепады температур, а также большой поток транспорта.

Источник: РИА "Новости"

В холодное время года дорожные службы для ликвидации повреждений на магистралях используют разогретую литую асфальтобенную смесь. Власти города отмечают, что благодаря высокой температуре используемых материалов их можно применять для ремонта дорог, когда идёт дождь или снег.

«Предлагаю горожанам направлять в мэрию увиденные ими повреждённые участки дорог. Будем включать их в планы», — предложил воронежцам глава города Сергей Петрин, отметив, что зачастую жители жалуются на ремонт автомагистралей в зимнее время.

Локальный ремонт дорожные службы уже провели на 1500 квадратных метрах магистралей — на улицах Красных партизан, Тиханкина, Новосибирской, Ильюшина, Степной, Мичурина, Максима Горького, Калинина, Ломоносова, Ушинского, Пятницкого, Дорожной, 9 Января, Героев Сибиряков, Молодогвардейцев, Бородина, Ворошилова, Домостроителей и других.

В администрации города сообщают, что для ремонта воронежских дорог на сегодняшний день заготовлено 2000 тонн литой асфальтобенной смеси.