Снос аварийного дома на Нариманова в Ростове одобрила Госэкспертиза

Государственная экспертиза одобрила снос аварийного дома с частичными обрушениями на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Эту информацию опубликовали на сайте ГИС ЕГРЗ.
Известно, что планы будущих работ по запросу подготовили индивидуальные предприниматели из Батайска и Ростова. Проект демонтажа был одобрен 15 января 2025 года.
Речь идет о доме, расположенном на Нариманова, 72/3. По этому адресу 27 января 2024 года произошло сначала частичное разрушение, а потом более серьезное повреждение стены в районе первого подъезда. Жильцов тогда экстренно эвакуировали, людям предоставили временные квартиры, были назначены выплаты. Позже началась процедура выкупа квартир.
Еще через время власти заявили, что постройку планируют снести, но этим вопросом и ходом расследования заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. В декабре 2024 года сообщалось о новом обрушении, на Нариманова.