Снос аварийного дома на Нариманова в Ростове одобрила Госэкспертиза

Речь идет о доме, расположенном на Нариманова, 72/3. По этому адресу 27 января 2024 года произошло сначала частичное разрушение, а потом более серьезное повреждение стены в районе первого подъезда. Жильцов тогда экстренно эвакуировали, людям предоставили временные квартиры, были назначены выплаты. Позже началась процедура выкупа квартир.