Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

Конечно, у депутатов возник вопрос, за чей счет будет осуществляться постановка животных на учет. Судя по словам Виталия Григорьева, чипирование своих питомцев граждане должны будут проводить за свой счет, а вот за регистрацию платить не придется. Возможно, будут предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан — например, пенсионеров.