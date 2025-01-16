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Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

В Самарской области изменят законодательство в области обращения с животными. Подробности озвучили в четверг, 16 января, на заседании комитета губдумы по местному самоуправлению.

Источник: Freepik

Как рассказал заместитель руководителя управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, государственного строительства, землеустройства и местного самоуправления Главного управления правового обеспечения аппарата губдумы Виталий Григорьев, законопроект предусматривает введение обязательной регистрации домашних животных. Но для запуска процесса потребуется принятие подзаконного акта.

Конечно, у депутатов возник вопрос, за чей счет будет осуществляться постановка животных на учет. Судя по словам Виталия Григорьева, чипирование своих питомцев граждане должны будут проводить за свой счет, а вот за регистрацию платить не придется. Возможно, будут предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан — например, пенсионеров.

Вот только то, как все это будет организовано, власти пока не продумали. Депутаты пригласили представителей научного сообщества и студентов к разработке необходимой программы.

Предусматривает законопроект и другие изменения. В частности, планируется разрешить содержание животных на определенных территориях рядом с организациями и учреждениями, но с учетом требований об обеспечении безопасности.

Также уточняется перечень мест, где запрещен прикорм животных. Сейчас в законопроекте идет речь и территориях общего пользования. Но запрет решили распространить только на набережные, скверы, бульвары, торговые объекты и прилегающие к ним площадки.

флора и фауна