В парламенте Башкирии предлагают забирать из приютов брошенных животных

Сегодня, 16 января, в парламенте Башкирии на брифинге по вопросам установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных председатель Государственного комитета республики по ветеринарии Азат Зиганшин заявил, что проблему безнадзорных животных можно будет решить, если только граждане начнут забирать их из приютов. Чиновник предложил провести соответствующие акции.