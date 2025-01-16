В парламенте Башкирии предлагают забирать из приютов брошенных животных

Сегодня, 16 января, в парламенте Башкирии на брифинге по вопросам установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных председатель Государственного комитета республики по ветеринарии Азат Зиганшин заявил, что проблему безнадзорных животных можно будет решить, если только граждане начнут забирать их из приютов. Чиновник предложил провести соответствующие акции.
Глава ведомства отметил, что денег, чтобы построить государственный приют для животных, в бюджете нет. По данным Зиганшина, стоимость создания одного собако-места в приюте составляет 250 тысяч рублей, а пожизненное содержание одного животного обходится в один миллион рублей.
Напомним, недавно в Башкирии ввели ограничения, связанные с содержанием и выгулом домашних животных. Премьер-министр республики Андрей Назаров подписал соответствующее постановление, которое, как утверждается в документе, призвано защитить животных от жестокого обращения, а граждан — от вреда здоровью и нарушения общественного порядка. Однако решения властей вызвали множество вопросов и даже недовольство у граждан.
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