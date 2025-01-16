39 иорданей для купания оборудовали в Иркутской области

В Иркутской области оборудовали 74 места для купания и забора воды в Крещение. Как сообщили в ГУ МЧС региона, изначально их должно было быть больше, но коррективы внесла погода.
— По состоянию на 16 января, в регионе оборудовано 74 иордани: из них 39 предназначены для купания, 35 — для забора воды. Накануне из-за усиления ветровой нагрузки ледовое покрытие было практически уничтожено на Ангаре в поселке Большая речка в Иркутском районе, — поделился начальник центра ГИМС региона Андрей Карепов.
Так, в Свирске и поселке Молодежный решили не проводить обряд из-за тонкого льда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что после смерти сибиряка на ж/д переезде в Иркутской области установили ограждение. Мужчина вышел через отсутствующий пролет и попал под грузовой поезд.