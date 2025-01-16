Из порта «Морской фасад» отправился первый за пять лет рейс. Показываем, как это было

Одна из первых пассажиров «Антея» Мария рассказала, что вместе с мужем переезжает из Магнитогорска в Калининград. Сначала супруги планировали, что автомобиль отправят на грузовом пароме, а сами полетят на самолёте, но узнав, что теперь паром берет и пассажиров, решили отправиться на нем. «Самое главное, здесь чисто и тепло», — поделилась Мария впечатлениями от первого в жизни морского путешествия.