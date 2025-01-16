Из порта «Морской фасад» отправился первый за пять лет рейс. Показываем, как это было

Как сообщил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев, это тестовый рейс, который доставит в Калининград троих пассажиров и 17 единиц накатных грузов. «Паром изначально больше грузовой, но ожидаем, что к летнему сезону будет больше пассажиров с туристическими и миграционными целями», — сказал он.
Это первый за пять лет рейс, который отправится именно из порта «Морской фасад», подчеркнул Валентин Енокаев. В последний раз суда отправлялись от его причалов в 2019 году. Все это время порт оказывал услуги отстоя судов и аренды.
Паром будет отправляться из Петербурга примерно раз в две недели. Следующий рейс из Северной столицы намечен на 24 января. Если линия будет востребована, возможно увеличение количества паромов.
С мая 2024 года «Антей» совершил 29 грузовых рейсов между Усть-Лугой и Калининградом.
«Оператор с оптимизмом относится к загрузке и продаже билетов», — отметил Валентин Енокаев. Субсидировать билеты не планируется.
Одна из первых пассажиров «Антея» Мария рассказала, что вместе с мужем переезжает из Магнитогорска в Калининград. Сначала супруги планировали, что автомобиль отправят на грузовом пароме, а сами полетят на самолёте, но узнав, что теперь паром берет и пассажиров, решили отправиться на нем. «Самое главное, здесь чисто и тепло», — поделилась Мария впечатлениями от первого в жизни морского путешествия.
«Антей» был построен в 1988 году и может перевозить более 90 еврофур и порядка 150 пассажиров за один рейс.
Цена билета без транспортного средства варьируется от 6,8 тыс. рублей за место в 6-местной каюте до 12,7 тыс. рублей в двухместной повышенной комфортности. Если ехать со своей легковой машиной, придется доплатить 68 тыс. рублей.