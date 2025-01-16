В Москве откроются новые пункты вакцинации домашних животных против бешенства

«Вакцинация домашних животных является единственным методом предотвращения распространения бешенства. В столице проходит масштабная кампания по вакцинации против этого опасного заболевания. Бесплатно привить питомцев москвичи могут круглый год — достаточно обратиться в любую из государственных ветеринарных клиник столицы. Дополнительно для удобства жителей города работают временные прививочные пункты в шаговой доступности. В 2025 году в Москве откроется более 1800 таких пунктов», — рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин, слова которого приводятся в сообщении.