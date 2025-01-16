Жителям Башкирии напомнили, как вести себя при виде БПЛА.

ЦУР Башкортостана совместно с региональным МЧС подготовил памятку о том, как вести себя при появлении и возможной атаке беспилотного летательного аппарата.
Так, если житель находится в машине, то следует остановиться, покинуть автомобиль и найти укрытие. Пешеходам, велосипедистам и самокатчикам на улице нужно немедленно спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе, на парковке или в подполе.
Находясь в квартирах, требуется отойти от окон и переждать инцидент в ванной комнате, уборной или коридоре. В рабочем офисе необходимо спуститься на первые этажи, в подвал или на парковку. При этом также запрещается подходить к окнам и пользоваться лифтом.
Пытаться сбить беспилотник своими силами не стоит. Кроме того, в ареале его видимости нельзя пользоваться смартфоном — лучше отойти на безопасное расстояние и не тратить время на видеосъемку объекта.
При обнаружении БПЛА сообщите о нем по телефону 112, указав место, время, количество дронов и их возможное направление. После атаки нужно незамедлительно покинуть место крушения и удалиться минимум на 100 метров. Прикасаться к аппарату не нужно.
Среди признаков БПЛА специалисты назвали гул и жужжание, подобные звуку двигателя мопеда, мигающий огонек и сравнительно невысокую удаленность от земли.