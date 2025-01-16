Жителям Башкирии напомнили, как вести себя при виде БПЛА.

Находясь в квартирах, требуется отойти от окон и переждать инцидент в ванной комнате, уборной или коридоре. В рабочем офисе необходимо спуститься на первые этажи, в подвал или на парковку. При этом также запрещается подходить к окнам и пользоваться лифтом.