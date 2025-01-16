82,5% белорусов поддержат на выборах действующего президента

Социологи назвали красноречивым фактом то, что действующего президента на выборах готовы поддержать 82,5% белорусов. Это, как считают специалисты, указывает на то, что в белорусском обществе существует уверенность в реализуемом государством курсе, в выстраивании международных отношений, чем создается благоприятная основа для развития стратегического взаимодействия с другими государствами.