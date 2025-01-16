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82,5% белорусов поддержат на выборах действующего президента

Соцопрос: 82,5% белорусов готовы проголосовать на выборах за действующего президента.

Источник: Комсомольская правда

Социальное исследование показало, что на выборах президента действующего главу государства готовы поддержать 82,5% белорусов, сообщает БелТА.

Соцопрос провели в Центре социально-гуманитарных исследований БГЭУ. Респондентам сказали ответить на вопрос за кого они проголосовали бы, «если бы выборы прошли сегодня» и предложили варианты ответов. Так, вариант ответа: «за действующего главу государства» выбрали 82,5% опрошенных белорусов, вариант «за альтернативного кандидата» — 2,9% респондентов, а готовы проголосовать «против всех» по данным соцопроса выбрали — 7,9%, езе 6,7% ответили, что «не будут голосовать».

Социологи назвали красноречивым фактом то, что действующего президента на выборах готовы поддержать 82,5% белорусов. Это, как считают специалисты, указывает на то, что в белорусском обществе существует уверенность в реализуемом государством курсе, в выстраивании международных отношений, чем создается благоприятная основа для развития стратегического взаимодействия с другими государствами.

Кроме того, глава Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук добавила, что согласно соцопросу голосовать на выборах президента собираются 85,5% белорусов. Именно столько респондентов положительно ответили на вопрос, еще 4,8% ответили «нет», а еще 9,7% не определились, пойдут ли на выборы.

Отмечается, что в декабре 2024-го проводилось встречное социсследование между Беларусью и Сербией для выявления особенности взаимного восприятия белорусов и сербов, определения наиболее перспективных направлений сотрудничества. В Беларуси опрос провели методом поквартирного интервью с выборкой в 1500 респондентов. И из-за совпадения времени исследования с избирательной кампанией блок вопросов белорусской части исследования уделили оценке гражданами социально-политической обстановки и электоральных установок.

Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.