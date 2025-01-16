Центр площади Бангалор изменится из-за конструкции строящейся станции метро. Об этом в интервью БелТА рассказал первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов.
По его словам, работа на площади Бангалор, где будет находиться станция метро «Парк Дружбы народов», оказалась нетривиальной задачей для архитекторов.
— Мы никогда не ставили перед собой цель изменить облик площади. Эта задача возникла как второстепенная в связи со строительством метро, — заметил Георгий Протасов.
Он пояснил, что на указанной площади будет находиться станция «Парк Дружбы народов», которая на некоторое время будет конечной и за ней необходимо разместить оборотный тупик. Кроме того, станция метро окажется пересадочной точкой на четвертую линию минского метро.
По словам Протасова, учитывая ограниченное пространство для строительства, необходимость предусмотреть две станции с пересадочными узлами между ними, приняли решение вынести вентиляционную камеру на поверхность.
Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроекта» заявил, что вмешиваться в облик города, затрагивая довольно значимую площадь, не планировалось.
— Осознавая свою ответственность, мы начали разрабатывать проект, который должен органично вписаться в окружающую застройку, — уточнил Протасов.
Кстати, названия и интерьер новых станций метро связаны с историей Минска: первый аэропорт, слуцкие пояса, сад древнего рода.
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