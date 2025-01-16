«Обеспечение продовольственной безопасности»: благодаря новому инвестпроекту в Башкирии будут производить больше индейки

Благодаря новому инвестпроекту в Башкирии будут производить больше индейки. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.
Мелеузовское предприятие «Союзпромптица», по словам руководителя региона, является крупнейшим производителем индейки в России. Недавно оно в рамках большого инвестиционного проекта ввело в эксплуатацию новый корпус. Планируется поэтапное расширение мощностей, благодаря которому производство мяса индейки вырастет на 10%.
В своей публикации Хабиров напомнил, что работу «Союзпромптицы» власти республики восстановили в 2019 году после двухлетнего простоя. В этом году предприятие, по словам главы Башкирии, планирует увеличить производство минимум на 3,5 тысячи тонн мяса птицы в год — до 40 тысяч тонн.
— Это весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности, — заявил руководитель региона.
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