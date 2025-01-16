«Обеспечение продовольственной безопасности»: благодаря новому инвестпроекту в Башкирии будут производить больше индейки

В своей публикации Хабиров напомнил, что работу «Союзпромптицы» власти республики восстановили в 2019 году после двухлетнего простоя. В этом году предприятие, по словам главы Башкирии, планирует увеличить производство минимум на 3,5 тысячи тонн мяса птицы в год — до 40 тысяч тонн.