Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Обеспечение продовольственной безопасности»: благодаря новому инвестпроекту в Башкирии будут производить больше индейки

Хабиров пообещал увеличение производства индейки в Башкирии на 10%
Источник: Комсомольская правда

Благодаря новому инвестпроекту в Башкирии будут производить больше индейки. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Мелеузовское предприятие «Союзпромптица», по словам руководителя региона, является крупнейшим производителем индейки в России. Недавно оно в рамках большого инвестиционного проекта ввело в эксплуатацию новый корпус. Планируется поэтапное расширение мощностей, благодаря которому производство мяса индейки вырастет на 10%.

В своей публикации Хабиров напомнил, что работу «Союзпромптицы» власти республики восстановили в 2019 году после двухлетнего простоя. В этом году предприятие, по словам главы Башкирии, планирует увеличить производство минимум на 3,5 тысячи тонн мяса птицы в год — до 40 тысяч тонн.

— Это весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности, — заявил руководитель региона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.