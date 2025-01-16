Член ОП РФ Гаспарян рассказал о влиянии пользователей на цифровой суверенитет

Не стоит, ведь у нас есть альтернативы, и они развиваются именно потому, что все больше россиян выбирают их. Переход на отечественные платформы — это не вынужденная мера, как кто-то пытается представить, а вполне логичный и осознанный шаг. Российские платформы предлагают тот же функционал, а в некоторых случаях — даже больше возможностей.