Лукашенко назвал транспорт будущего и получил его в подарок

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Минский городской технопарк, высказался о транспорте будущего, сообщает пресс-служба президента.
Так, в технопарке белорусский лидер смог ознакомиться с выставкой продукции предприятий-резидентов. При этом особое внимание было уделено технике «МотоВелоЗавода».
В свою очередь директор завода Сергей Манько рассказал Александру Лукашенко, что белорусская мото- и велопродукция пользуется высоким спросом и внутри республики, и на внешних рынках. В связи с этим глава Беларуси назвал транспорт будущего.
— Ну вот. А говорили, нам не надо ни велосипеды, ни мотоциклы. Оказывается, нам все надо. Велосипед и мотоцикл — это будущее, — уверен он.
Также президент спросил, как на «МотоВелоЗаводе» реализуют политику импортозамещения. Руководитель предприятия рассказал, что к производственным процессам подключили также иные предприятия системы Минпрома и частные компании. Так, одними выпускаются сиденья, другими — амортизаторы и т.д. При этом по отдельным моделям уровень локализации составляет 80%.
— Это хорошо сделали, что задействовали. Но чтобы не останавливались, — потребовал глава страны.
Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого» от «МотоВелоЗавода» Александру Лукашенко подарили первый мотоцикл, который был произведен на новых модернизированных линиях. Этот «транспорт будущего» белорусский лидер захотел оставить себе.
— Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам, — заключил президент.
Напомним, что Александр Лукашенко посещает Минский городской технопарк 16 января.
Также президент убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.