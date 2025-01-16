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Лукашенко назвал транспорт будущего и получил его в подарок

Лукашенко от «МотоВелоЗаводе» получил в подарок транспорт будущего.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Минский городской технопарк, высказался о транспорте будущего, сообщает пресс-служба президента.

Так, в технопарке белорусский лидер смог ознакомиться с выставкой продукции предприятий-резидентов. При этом особое внимание было уделено технике «МотоВелоЗавода».

В свою очередь директор завода Сергей Манько рассказал Александру Лукашенко, что белорусская мото- и велопродукция пользуется высоким спросом и внутри республики, и на внешних рынках. В связи с этим глава Беларуси назвал транспорт будущего.

— Ну вот. А говорили, нам не надо ни велосипеды, ни мотоциклы. Оказывается, нам все надо. Велосипед и мотоцикл — это будущее, — уверен он.

Также президент спросил, как на «МотоВелоЗаводе» реализуют политику импортозамещения. Руководитель предприятия рассказал, что к производственным процессам подключили также иные предприятия системы Минпрома и частные компании. Так, одними выпускаются сиденья, другими — амортизаторы и т.д. При этом по отдельным моделям уровень локализации составляет 80%.

— Это хорошо сделали, что задействовали. Но чтобы не останавливались, — потребовал глава страны.

Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого» от «МотоВелоЗавода» Александру Лукашенко подарили первый мотоцикл, который был произведен на новых модернизированных линиях. Этот «транспорт будущего» белорусский лидер захотел оставить себе.

— Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам, — заключил президент.

Напомним, что Александр Лукашенко посещает Минский городской технопарк 16 января.

Также президент убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.