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Детсады Челябинска получили запрещённую для питания малышей говядину

Предприятие направило в три челябинских детсада замороженное мясо со сроком годности один год. Такая продукция запрещена для питания детей, напомнили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. В ведомстве рассказали, какие меры предприняли в связи с инцидентом.

Источник: Pchela.News

О нарушении стало известно в январе 2025 года в ходе выборочного анализа данных. Согласно документам, в сентябре 2024 года детские сады Челябинска получили от поставщика полуфабрикат крупнокусковой из замороженной говядины. Продукт был произведён в январе 2024 года предприятием города Ижевска и имел срок годности один год.

— Техническим регламентом Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» запрещено использование замороженного мяса животных со сроками годности более шести месяцев при производстве (изготовлении) пищевой продукции для детей дошкольного и школьного возраста, — напомнили в ведомстве.

Управление направило уполномоченному лицу предприятия-поставщика предупреждение в «Ветис. Паспорт». Также об инциденте проинформировали руководителей детских учреждений, получивших «запрещёнку».

В Россельхознадзоре подчеркнули: поскольку нарушение зафиксировано в сентябре прошлого года, продукции, скорее всего, уже нет в наличии.

Добавим, по данным Россельхознадзора, в Челябинской области 36% отобранных проб продукции, поставленной в 2024 году для питания детей в школы и детсады, не соответствовали требованиям технических регламентов.