Детсады Челябинска получили запрещённую для питания малышей говядину

О нарушении стало известно в январе 2025 года в ходе выборочного анализа данных. Согласно документам, в сентябре 2024 года детские сады Челябинска получили от поставщика полуфабрикат крупнокусковой из замороженной говядины. Продукт был произведён в январе 2024 года предприятием города Ижевска и имел срок годности один год.