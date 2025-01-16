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Судебные приставы: Когда ростовчанам не надо платить по чужим долгам

Судебные приставы рассказали, как действовать при совпадении персональных данных в исполнительном производстве.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам объяснили, как быть, если с них взыскивают чужие долги и штрафы. Алгоритм действий представили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области.

К сожалению, проблема «двойников» в исполнительном производстве — не редкость. Бывает, что ФИО и даже дата рождения должника совпадают с персональными данными другого человека. В этом случае нужно обратиться в ГУФССП России по Ростовской области. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или лично. При этом необходимо предоставить сведения, позволяющие однозначно идентифицировать свою личность. Тогда пристав-исполнитель отменит наложенные ранее ограничения. Если же с банковского счета человека уже списали деньги в счет погашения чужого долга, он примет меры по возврату средств.