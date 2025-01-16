В Татарстане шесть УК лишились лицензий на управление домами. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции республики.
По словам представителя инспекции, заявление о продлении срока действия лицензии подается не позднее 45 рабочих дней до дня истечения срока действия документа. Срок лицензии истек у двух казанских, двух челнинских управляющих компаний, а также в Альметьевском и Рыбнослободском районе. Еще у 28 УК срок действия лицензии истекает в этом году.
Напомним, в Казани в 2025—2027 годах на развитие ЖКХ направят около 3,9 миллиарда рублей. Средства на эти цели выделят из городского бюджета и внебюджетных источников.