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В Татарстане шесть УК лишились лицензий на управление домами

Это связано с истечением срока действия документа.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане шесть УК лишились лицензий на управление домами. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции республики.

По словам представителя инспекции, заявление о продлении срока действия лицензии подается не позднее 45 рабочих дней до дня истечения срока действия документа. Срок лицензии истек у двух казанских, двух челнинских управляющих компаний, а также в Альметьевском и Рыбнослободском районе. Еще у 28 УК срок действия лицензии истекает в этом году.

Напомним, в Казани в 2025—2027 годах на развитие ЖКХ направят около 3,9 миллиарда рублей. Средства на эти цели выделят из городского бюджета и внебюджетных источников.

ЖКХ