В Татарстане шесть УК лишились лицензий на управление домами

По словам представителя инспекции, заявление о продлении срока действия лицензии подается не позднее 45 рабочих дней до дня истечения срока действия документа. Срок лицензии истек у двух казанских, двух челнинских управляющих компаний, а также в Альметьевском и Рыбнослободском районе. Еще у 28 УК срок действия лицензии истекает в этом году.