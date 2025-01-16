В Уфе изменили места расположения купелей на Крещение

Как пояснили в мэрии, из-за погодных условий пришлось внести изменения в ранее обнародованный план. Так, иордань в районе бассейна «Юность» на Набережной реки Белой создавать не будут. А в Ленинском районе перенесут место крещенских купаний из Нижегородки в Затон — в зону отдыха «Водник».