В Уфе изменили места расположения купелей на Крещение. В Кировском районе официальной купели не будет из-за отсутствия льда на реке.
Как пояснили в мэрии, из-за погодных условий пришлось внести изменения в ранее обнародованный план. Так, иордань в районе бассейна «Юность» на Набережной реки Белой создавать не будут. А в Ленинском районе перенесут место крещенских купаний из Нижегородки в Затон — в зону отдыха «Водник».
В итоге, в городе будут функционировать 6 иорданей. Окунуться можно будет с 20:00 часов 18 января до 23.00 часов 19 января.
Отметим, что в республике оборудуют около 100 купелей, некоторые из них будут созданы на территории храмов, монастырей и святых источников.