Канатную дорогу на Ай-Петри закрывают до апреля

«С 1 февраля по 31 марта канатная дорога будет временно закрыта для проведения плановых технических работ. Эти месяцы — самые ветренные, и мы используем это время, чтобы тщательно подготовиться к теплому сезону», — говорится в сообщении.
В туристическом центре уточняют, что канатная дорога проходит каждый год обязательное лицензирование и техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта на высоте.
Канатную дорогу Мисхор — Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги — 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая — на два месяца раньше запланированного срока.