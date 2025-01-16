В Уфе в аварии с такси пострадали два человека

В Уфе произошла авария с участием такси. Как рассказали в пресс-службе ГАИ, 23-летний водитель «Киа Рио» ехал по Набережной и врезался в припаркованную «Ладу Гранта». После удара отечественную легковушку по инерции откидывает на двух пешеходов и ВАЗ-2107.
— В результате дорожной аварии 19-летние уфимцы с ушибами доставлены в больницу, — уточнили в Госавтоинспекции. По информации ведомства, после оказанной помощи пострадавшие были отпущены домой.
Уточняется, что в момент аварии водитель иномарки был пьян. Результат освидетельствования составил 0,565 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.
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