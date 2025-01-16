Ричмонд
-9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже арестовали автомобиль с 250 штрафами

Общая сумма неоплаченных штрафов составляет 290 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские госавтоинспекторы накануне на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 45 Стрелковой Дивизии остановили автомобиль «Шевроле Авео», которым управлял 21-летний местный житель. Проверка машины по базам данных полиции выяснилось, что за ним числится 250 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Общая их сумма составила 290 тысяч рублей.

Нарушителя и должника передали сотруднику Федеральной службы судебных приставов для дальнейшего разбирательства. Иномарку арестовали и отправили на спецстоянку до погашения долга.

штрафы