В Воронеже арестовали автомобиль с 250 штрафами

Воронежские госавтоинспекторы накануне на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 45 Стрелковой Дивизии остановили автомобиль «Шевроле Авео», которым управлял 21-летний местный житель. Проверка машины по базам данных полиции выяснилось, что за ним числится 250 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Общая их сумма составила 290 тысяч рублей.