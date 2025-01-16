Какой будет погода в Астане в ближайшие 3 дня

Прогноз погоды в Астане
17 января в Астане ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 6−8 мороза.
18 января переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 7−9 мороза.
19 января переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 5−7 мороза.
Ранее синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 16, 17 и 18 января. Согласно прогнозу, после небольшого перерыва на территорию Казахстана начинает смещаться очередной Атлантический циклон, который принесет с собой осадки.