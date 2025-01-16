Какой будет погода в Астане в ближайшие 3 дня

Ранее синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 16, 17 и 18 января. Согласно прогнозу, после небольшого перерыва на территорию Казахстана начинает смещаться очередной Атлантический циклон, который принесет с собой осадки.