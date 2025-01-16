Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой будет погода в Астане в ближайшие 3 дня

В Казгидромете сообщили прогноз погоды для Астаны на ближайшие три дня — с 17-го по 19 января, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: -8° 3 м/с 79% 762 мм рт. ст.

Прогноз погоды в Астане

17 января в Астане ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 6−8 мороза.

18 января переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 7−9 мороза.

19 января переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 5−7 мороза.

Ранее синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 16, 17 и 18 января. Согласно прогнозу, после небольшого перерыва на территорию Казахстана начинает смещаться очередной Атлантический циклон, который принесет с собой осадки.