Мост через дамбу Нижегородской ГЭС будут перекрывать с 20 января по ночам

Мост, проходящий через дамбу Нижегородской гидроэлектростанции в Городецком округе, снова будут перекрывать по ночам. Ограничения введут с 20 января, сообщили на предприятии.
С 20 по 24 января на мосту будут вводить интервальные перекрытия движения по 120 минут через каждые полчаса. Такие ограничения будут действовать с 21.00 до 06.00. В остальное время проезд будет свободным, по светофору.
Новые ограничительные меры связаны с проведением работ по возведению пролетных строений.
Провести ремонт переправы уже давно планировали. Напомним, жители Городецкого округа не раз жаловались на состояние дамбы «Нижегородской ГЭС». Там регулярно ездят крупногабаритные авто, из-за чего итак полуразрушенное состояние моста с каждым разом ухудшается. При этом сама конструкция предназначена только для легковушек. На въездах там установлены дорожные знаки, которые запрещают проезд крупногабаритным машинам. Однако водители их игнорируют.
С 2023 года на мосту дамбы стартовал капитальный ремонт переправы. На время ремонта там организовали реверсивное движение и установили светофор, который регулирует поток машин.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мост на дамбе будут перекрывать на регулярной основе. Интервальные перекрытия движения планируют вводить по вечерам и ночам.