Ричмонд
-9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский ДК на площади имени Кирова взяли под охрану

Дворец культуры на площади имени Кирова в Самаре взят под охрану. Приказ региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия опубликован на портале правовой информации.

Источник: Коммерсантъ

Речь идет о здании ДК имени Литвинова 1961 года на проспекте Кирова, 145. Оно входит в строительный ансамбль улиц Победы, Физкультурной, Каховской, проспекта Кирова и площади имени Кирова.

В здании с 2019 года проводится реконструкция. Объект закрылся на ремонт после того, как мраморная плита весом более 100 кг упала с фасада здания на десятилетнего мальчика, и он скончался.

Обновление ДК на площади имени Кирова должно было завершиться в 2024 году. Однако проект отправили на доработку, и сроки реконструкции здания были продлены.

архитектура