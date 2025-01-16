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И.о. ректора НГАТУ назначен Орест Басонов

Бывший руководитель учреждения Игорь Воротников арестован по уголовному делу.

Источник: НГАТУ

Исполняющим обязанности ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета назначен Орест Басонов. К своим новым обязанностям он приступил 15 января, сообщили в вузе.

Орест Басонов назначен приказом Минобра России и будет занимать эту должность до тех пор, пока в вузе не появится новый ректор, но не более пяти лет.

Напомним, бывший ректор НГАТУ Игорь Воротников находится в СИЗО по подозрению в превышении должностных полномочий. Он был задержан на днях прямо на рабочем месте. Его подозревают в фиктивном зачислении в вуз иностранных студентов. По версии следствия, за два года он зачислил 30 студентов на бюджетные места, чтобы улучшить показатели и получить премию.

Ущерб, причиненный им государству, оценивается в четыре миллиона рублей.

образование