В новосибирских школах намерены сделать обязательной сдачу ГТО

Комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) ввели в СССР в 1934 году. 24 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о возрождении ГТО в России. Сейчас российским школьникам значок ГТО дает бонусы при поступлении в вуз.