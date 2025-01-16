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В новосибирских школах намерены сделать обязательной сдачу ГТО

Авторы идеи считают, что это будет способствовать укреплению здоровья и патриотизма.

Источник: правительство НСО

О планах по обязательной сдаче норм ГТО в школах пишет детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко в своем телеграм-канале со ссылкой на депутатов Госдумы.

— Депутаты считают, что обязательная сдача ГТО будет способствовать укреплению здоровья, всестороннему развитию личности и воспитанию патриотизма среди детей, — цитирует Надежда Болтенко источник в высшем органе законодательной власти страны.

Комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) ввели в СССР в 1934 году. 24 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о возрождении ГТО в России. Сейчас российским школьникам значок ГТО дает бонусы при поступлении в вуз.

Екатерина СОСНИНА.

образование