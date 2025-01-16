Улучшено моделирование свойств электролитов для аккумуляторов

Он заключается в том, что классические теории расчета электропроводности хорошо работают при низких концентрациях ионов, но с увеличением их концентрации возникают эффекты, которые эти теории не учитывают. Это приводит к расхождениям с экспериментальными данными, из-за чего в системах, где нет данных об электропроводности или измерения затруднены, получить точную информацию сложно.