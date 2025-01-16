Глава Минспорта РТ Леонов: все жалобы Кулешовой на проживание в Казани решены

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что все вопросы по поводу жалоб лыжницы Анастасии Кулешовой на условия проживания в Казани решены. Спортсмены прибыли в республику для участия в пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам.
«Выразила свое “фи” по поводу условий, но на самом деле они совершенно нормальные и приемлемые. Такие вопросы решаются в рабочем порядке, так что все проблемы сняты», — заявил Леонов журналистам.
Министр отметил, что санаторий, где проживают лыжники, считается одним из лучших и имеет удобное расположение. Однако то, что Кулешова выразила свое мнение — это совершенно нормальная реакция и лишь технический вопрос, подчеркнул Леонов.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на жалобы Кулешовой по поводу условий размещения в Казани.