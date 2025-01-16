Омск остался без крещенских купелей

В этом году на Крещение, напомним, православный праздник отмечается 19 января, традиционных рождественских купелей в водоемах на территории города организовано не будет. Как пояснил мэр Омска Сергей Шелест, это связано с нестабильной погодой и недостаточной для большого скопления народа толщиной льда.