Омск остался без крещенских купелей

В этом году на Крещение, напомним, православный праздник отмечается 19 января, традиционных рождественских купелей в водоемах на территории города организовано не будет. Как пояснил мэр Омска Сергей Шелест, это связано с нестабильной погодой и недостаточной для большого скопления народа толщиной льда.
«Большая просьба не реагировать на реплики ряда деятелей, приглашающих присоединиться к их сугубо личному увлечению зимним плаванием. Ни мэрия, ни полиция, ни МЧС никаких разрешений не выдавали», — обратился к омичам мэр.
В качестве альтернативы Сергей Шелест пригласил всех верующих лучше сходить в этот день в храм.