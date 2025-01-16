Пункт прибытия изменили для трех пригородных автобусов в Ростовской области

В Ростовской области изменили место прибытия для трех пригородных автобусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Константиновского района Виталий Дьячкин.
Речь идет о маршрутах «Константиновск — Ростов-на-Дону», «Зазерский — Константиновск — Ростов-на-Дону» и «Мариинская — Константиновск — Ростов-на-Дону».
— С 21 января 2025 года автобусы будут прибывать на главный автовокзал донской столицы (Сиверса, 1). Также изменится время отправления из Ростова, — написал Виталий Дьячкин.
Маршрут из Константиновска в Ростов. Отправление в донскую столицу в 5:00, 8:50, 12:00, 14:30, 16:30. Отправление в обратном направлении в 7:25, 9:40, 11:47, 13:35, 18:30;
Маршрут из Зазерского в Ростов. Выезд из Константиновска в 6 утра, отъезд в обратном направлении в 15:30;
Маршрут из Мариинской в Ростов. Выезд из Константиновска в 7:20, отъезд в обратном направлении в 17:25.