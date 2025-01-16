В Крыму установят новые камеры фиксации нарушений на дорогах

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в ближайшее время будут установлены дополнительные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе на въезде в Симферополь на участке трассы Р-280 (московская трасса — ред.). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.