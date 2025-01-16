В Крыму установят новые камеры фиксации нарушений на дорогах

«На следующей неделе порядка десяти передвижных комплексов фиксации будет выставлено, в том числе на автодороге “Новороссия” на въезде в Симферополь… Зачастую за сутки по этой дороге проходит столько транспорта, сколько проходит через Крымский мост», — сказал руководитель ведомства.
Кроме того, камеры появятся в селе Мирное Симферопольского района и селе Литвиненково Белогорского района. По словам Борисенко, установить там комплексы фиксации нарушений ПДД попросили местные жители, которые жалуются на неконтролируемое движение транспорта.
На сегодняшний день на дорогах Крыма установлена 881 камера, из которых 34 фиксируют непристегнутых ремнями безопасности водителей или пассажиров.