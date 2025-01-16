Лицей-интернат № 2 посетили Рустам Минниханов и Ильсур Метшин

В числе учеников лицея — Гимран Абдуллин, который дважды становился победителем Международной олимпиады по информатике. Ранее он проводил Ильсуру Метшину экскурсию по жилому корпусу учреждения. Напомним, для ребят оборудовано 18 спален с двухъярусными кроватями и пять санузлов, дети живут по 8−12 человек в комнате. Отвлечься от учебы они могут в холле, где проходят турниры по настольному теннису, брейн-ринги, музыкальные битвы, юмористические игры. Воспитатели также приглашают учащихся на чаепития. Ужинают дети в столовой жилого корпуса на 40 посадочных мест.