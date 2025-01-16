Лицей-интернат № 2 посетили Рустам Минниханов и Ильсур Метшин

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили лицей-интернат № 2, где обучаются дети из 15 регионов страны, а также 24 районов и городов Татарстана. В лицее большой конкурс на поступление — 12 человек на место. При этом жилой корпус не вмещает всех желающих. Руководство учебного заведения обратилось к главе региона с просьбой рассмотреть возможность улучшения условий проживания и увеличения количества мест. Рустам Минниханов поручил внести предложения по данному вопросу.
В лицее-интернате № 2 с углубленным изучением естественно-математических предметов обучаются 325 ребят. Педагогический состав насчитывает 45 человек, при этом каждый четвертый — выпускник лицея. Сегодня учебное заведение выпускает рекордное число медалистов и призеров Всероссийских олимпиад, занимая по этому показателю первое место в республике и 12 — в России.
В числе учеников лицея — Гимран Абдуллин, который дважды становился победителем Международной олимпиады по информатике. Ранее он проводил Ильсуру Метшину экскурсию по жилому корпусу учреждения. Напомним, для ребят оборудовано 18 спален с двухъярусными кроватями и пять санузлов, дети живут по 8−12 человек в комнате. Отвлечься от учебы они могут в холле, где проходят турниры по настольному теннису, брейн-ринги, музыкальные битвы, юмористические игры. Воспитатели также приглашают учащихся на чаепития. Ужинают дети в столовой жилого корпуса на 40 посадочных мест.
За годы работы (лицей открылся в 1992 году) учреждение выпустило около 1,4 тыс. человек. Они поступили не только в лучшие вузы России, но и Дубая, Китая, Вены, Гонконга и Малайзии. Два раза в год с ними проводятся встречи.
По соседству находится новый корпус Татарской гимназии № 2 им. Ш. Марджани при Казанском федеральном университете. Четырехэтажное здание ввели в эксплуатацию в прошлом году. Корпус рассчитан на 270 учеников, что позволило разгрузить основное здание. На базе учреждения открыта школа наставничества, где вся деятельность проходит на татарском языке. Здесь занимаются студенты — будущие учителя.
Директор школы Рамиль Гайнуллин показал гостям многофункциональный спортзал, современные учебные кабинеты, оснащенные интерактивными досками и цифровыми образовательными ресурсами, лаборатории. Рустам Минниханов пообщался с ребятами и педагогами, в частности, с молодым учителем математики Рамилем Багавиевым. Он окончил гимназию в 2019 и сдал ЕГЭ на 399 баллов по четырем предметам, а сейчас параллельно обучается в магистратуре КФУ.
Также главы республики и города посетили музей, посвященный Шигабутдину Марджани. Экспозиция разделена на шесть тематических зон и знакомит с жизнью и творчеством татарского просветителя.
Напомним, в старом здании 1960 года обучаются 939 школьников. Сама гимназия была открыта в 1990-м, а через два года она стала носить имя Шигабутдина Марджани. Учреждение в 2014 году получило статус центра национального образования, после чего оно стало ресурсной базой Минобрнауки РТ, Всемирного конгресса татар и КФУ по изучению, сохранению и распространению языка, культуры, истории татарского народа.
Как сообщили в пресс-службе раиса республики, в выездном совещании приняли участие министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова, глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков, начальник управления образования Ирек Ризванов и другие.