Эксперты изучили динамику цен на долгосрочную аренду жилья в Ростове, Батайске, Аксае и Таганроге за 2024 год

Стоимость аренды одного квадратного метра в Ростове-на-Дону за 2024 год выросла на 4,5% и составила 697 рублей. Таким образом, средняя цена за аренду студии площадью 35 кв м составляет 25 тысяч рублей. Такие данные предоставили эксперты Сбера, которые провели анализ рынка долгосрочной аренды жилья в Ростове-на-Дону, Батайске, Аксае и Таганроге. Используя данные сайта Домклик, специалисты изучили, как менялись цены в течение 2024 года.
Цена за аренду квадратного метра в Батайске составила 565 рублей. За год стоимость аренды увеличилась на 22%. При этом средняя цена аренды студии или однокомнатной квартиры находится в районе 20 тысяч рублей. Более дорогая недвижимость в Аксае. Квадратный метр здесь стоит 663 рубля, а за аренду стандартной однокомнатной квартиры нужно отдать около 23 тысяч рублей. В течение года рост составил 19%.
Больше всего стоимость жилья увеличилась в Таганроге — почти на 43%. Сейчас снять один квадратный метр в городе можно примерно за 515 рублей, а однокомнатную квартиру — за 18 тысяч рублей.
— В 2024 году число предложений на рынке долгосрочной аренды жилья в Ростовской области увеличилось на 16%. Для размещения и поиска объявлений всё больше дончан стали использовать проверенные онлайн-платформы. Такие ресурсы позволяют минимизировать риски, удобно планировать звонки и показы и детально описывать характеристики квартиры, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.