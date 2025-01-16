Эксперты изучили динамику цен на долгосрочную аренду жилья в Ростове, Батайске, Аксае и Таганроге за 2024 год

Цена за аренду квадратного метра в Батайске составила 565 рублей. За год стоимость аренды увеличилась на 22%. При этом средняя цена аренды студии или однокомнатной квартиры находится в районе 20 тысяч рублей. Более дорогая недвижимость в Аксае. Квадратный метр здесь стоит 663 рубля, а за аренду стандартной однокомнатной квартиры нужно отдать около 23 тысяч рублей. В течение года рост составил 19%.