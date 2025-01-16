Виталий Литке рассказал, сколько учителей не хватает в Челябинской области

Не обошел стороной Виталий Литке и вопрос качества подготовки учителей. Он подчеркнул, что требуется много времени для перезагрузки той системы подготовки учителей то профильным предметам (математика, физика, химия и так далее), которая существует с советской эпохи. Возникали периоды, когда этот процесс был упущен и преемственность учителей была нарушена, поэтому сейчас ей требуется внимание и время на перезагрузку.