Виталий Литке рассказал, сколько учителей не хватает в Челябинской области

Кадровое обеспечение образовательных учреждений региона обсудили во время программы «Большая редакция».
Министр образования и науки Челябинской области сообщил, что в среднем в регионе уровень дефицита учителей — порядка 5%, а по некоторым направлениям — до 10%. Однако эти показатели сопоставимы с цифрами по всей стране.
«В то же время мы понимаем, что нужно привлекать в школы молодежь. В 2024 году приняли ряд решений, в том числе о выплатах молодых педагогам. Уже порядка 600 человек их получили в первые три года работы в образовательных учреждениях», — рассказал Виталий Литке.
Гость программы отметил, что в Челябинской области с сентября 2024 года реализуется проект «Педагогический профессионалитет». Он позволяет студентам, которые учатся в вузах на педагогических специальностях еще до выпуска из университета начинать работать в образовательном учреждении в качестве практиканта. Тем не мене такое совмещение работы и учебы позволяет будущему учителю уже полноценно встраиваться в процесс обучения.
Не обошел стороной Виталий Литке и вопрос качества подготовки учителей. Он подчеркнул, что требуется много времени для перезагрузки той системы подготовки учителей то профильным предметам (математика, физика, химия и так далее), которая существует с советской эпохи. Возникали периоды, когда этот процесс был упущен и преемственность учителей была нарушена, поэтому сейчас ей требуется внимание и время на перезагрузку.