Даже в Штатах возвращают общественное порицание обжор и ленивых толстяков

Нам повезло еще и потому, что у нас и медицина ОМС, нам невыгодно иметь толстяков, накладно поддерживать бодипозитив, потому что он парализует здравоохранение. Это в странах с платной медициной государство уступает нажиму страховщиков и становится заинтересованным в том, чтобы люди много ели и болели. Неслучайно бодипозитив не сильно размахнулся в странах с государственной медициной. Из таких, кажется, активисты-толстяки утвердились только в Британии. И то там им дают серьезный бой, британское правительство, обнаружив у себя в 2000-е много толстых, открыло превентивную борьбу с полнотой: просвещение, введение акцизов на фастфуд. Не вижу, чтобы им помогло, но идеи бодипозитива там вспыхнули ненадолго. В Германии дела получше. На госмедицине сильно не разъешься, там толстых порицают. И нам надо порицать и высмеивать опыт США, а не перенимать его.