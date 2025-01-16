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Глава минстроя Ростовской области Юрий Сильвестров отправлен в отставку

Врио губернатора Ростовской области согласовал увольнение главы донского минстроя.
Источник: Комсомольская правда

Весной 2025 года пост министра строительства Ростовской области покинет Юрий Сильвестров, проработавший в этой должности с февраля 2022 года. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Сейчас глава донского минстроя находится в отпуске, по окончании которого, с 1 марта, он освободит должность. До весны исполнять обязанности руководителя будет заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Дона Сергей Вифлянцев.

Напомним, ранее врио главы региона Юрий Слюсарь также освободил от занимаемой должности председателя областного комитета по охране ОКН Ивана Грунского и министра имущественных и земельных отношений региона Евгения Осыченко.