Глава минстроя Ростовской области Юрий Сильвестров отправлен в отставку

Весной 2025 года пост министра строительства Ростовской области покинет Юрий Сильвестров, проработавший в этой должности с февраля 2022 года. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Сейчас глава донского минстроя находится в отпуске, по окончании которого, с 1 марта, он освободит должность. До весны исполнять обязанности руководителя будет заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Дона Сергей Вифлянцев.
Напомним, ранее врио главы региона Юрий Слюсарь также освободил от занимаемой должности председателя областного комитета по охране ОКН Ивана Грунского и министра имущественных и земельных отношений региона Евгения Осыченко.