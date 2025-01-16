Мать омской школьницы, в которую стреляли из игрушки, пожаловалась Бастрыкину

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от омских коллег предоставить отчет о результатах процессуальной проверки по факту ЧП в одной из омских школ. К руководителю Следственного комитета обратилась мать 14-летней школьницы, пострадавшей в этом конфликте. Неподалеку от ворот школы одна из одноклассниц выстрелила ей в лицо из игрушечного пистолета. Девочке потребовалась медицинская помощь.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. СУ СКР по Омской области проводило по этому факту процессуальную проверку, результаты, которой, судя по всему, мать девочки не удовлетворили.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного управления Виталию Батищеву доложить об итогах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения на контроле в центральном аппарате ведомства.