Мать омской школьницы, в которую стреляли из игрушки, пожаловалась Бастрыкину

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от омских коллег предоставить отчет о результатах процессуальной проверки по факту ЧП в одной из омских школ. К руководителю Следственного комитета обратилась мать 14-летней школьницы, пострадавшей в этом конфликте. Неподалеку от ворот школы одна из одноклассниц выстрелила ей в лицо из игрушечного пистолета. Девочке потребовалась медицинская помощь.