Архитектурный облик будущего терминала ВСМ утвердили в Петербурге

Разработкой проекта занималось ООО «Первый проектный институт». Вокзал будет состоять из двух основных частей: исторические склады Кокоревых и новое здание, расположенное в основном над железнодорожными путями. Вестибюль для приема пассажиров разместят на первом этаже.
На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом понадобится 2,3 млрд рублей. Поезд, который будет ходить по этому направлению, назвали «Белый кречет».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что первый опытный состав для ВСМ планируют поставить на год раньше срока.