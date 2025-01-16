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1 февраля на Кубани завершится приём заявлений об участии в ЕГЭ-2025

Ученики 11-х классов подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. После 1 февраля можно изменить список экзаменов только при наличии уважительных причин.

Сочинцы, давно окончившие школу, могут подать заявление об участии в ЕГЭ по адресу: улица Юных ленинцев, дом 5, кабинет № 15. Для этого им необходимо предоставить документ об образовании, паспорт и СНИЛС.

Для тех, кто учится по программам среднего профессионального образования, требуется справка о завершении среднего общего образования.

Экстерны подают заявления в образовательные организации по своему выбору.

В этом году активно готовятся к экзаменам 2350 выпускников Сочи.

В 2024 году один из учеников сочинской школы стал единственным в регионе, кто набрал максимальное количество баллов — 300 — по трём предметам: математике, физике и информатике. Ещё трое учеников получили по 200 баллов, а 19 — по 100 баллов.

264 выпускника были удостоены медали «За особые успехи в учении», — сообщила Ольга Медведева, руководитель управления по образованию и науке.

Для тех, кто не смог сдать экзамены с первого раза, предусмотрены дополнительные дни — 3 и 4 июля. Расписание можно найти на сайте Рособрнадзора.

Последний день приёма документов — 1 февраля.

Для получения консультации по вопросам организации и проведения итоговой аттестации школьников можно обратиться в управление по образованию и науке по телефону 8 (862) 264−65−96, рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

образование