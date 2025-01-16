1 февраля на Кубани завершится приём заявлений об участии в ЕГЭ-2025

Сочинцы, давно окончившие школу, могут подать заявление об участии в ЕГЭ по адресу: улица Юных ленинцев, дом 5, кабинет № 15. Для этого им необходимо предоставить документ об образовании, паспорт и СНИЛС.
Для тех, кто учится по программам среднего профессионального образования, требуется справка о завершении среднего общего образования.
Экстерны подают заявления в образовательные организации по своему выбору.
В этом году активно готовятся к экзаменам 2350 выпускников Сочи.
В 2024 году один из учеников сочинской школы стал единственным в регионе, кто набрал максимальное количество баллов — 300 — по трём предметам: математике, физике и информатике. Ещё трое учеников получили по 200 баллов, а 19 — по 100 баллов.
264 выпускника были удостоены медали «За особые успехи в учении», — сообщила Ольга Медведева, руководитель управления по образованию и науке.
Для тех, кто не смог сдать экзамены с первого раза, предусмотрены дополнительные дни — 3 и 4 июля. Расписание можно найти на сайте Рособрнадзора.
Последний день приёма документов — 1 февраля.
Для получения консультации по вопросам организации и проведения итоговой аттестации школьников можно обратиться в управление по образованию и науке по телефону