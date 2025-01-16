Один из религиозных обычаев древних скандинавов связали с извержениями вулканов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Археологи открыли на острове Борнхольм свидетельства того, что два древних извержения вулканов, произошедших примерно 5 тыс. лет назад, настолько сильно повлияли на погодно-климатические условия на севере Европы, что это привело к появлению новых религиозных обычаев. Об этом сообщила пресс-служба Копенгагенского университета.
«На Борнхольме встречается уникальный тип артефактов — солнечные камни, представляющие собой плоские круги из сланца с вырезанными рисунками Солнца и различными узорами. Скорее всего, они были символом плодородия и их приносили в жертву для того, чтобы обеспечить урожай или защитить Солнце. Самые древние подобные артефакты, чей возраст составляет порядка 4,9 тыс. лет, были найдены в жертвенных рвах на юге острова», — заявил доцент Копенгагенского университета Рун Иверсен, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают археологи, солнечные камни были впервые обнаружены на острове Борнхольм в 1995 году. В последующие десятилетия исследователи обнаружили около 600 подобных артефактов, на подавляющем большинстве которых изображены Солнце, его лучи и связанные с ними феномены и объекты. Почти все солнечные камни были обнаружены внутри специальных жертвенных рвов вместе с останками животных и пищей, которую поедали древние жители острова во время ритуалов, предположительно связанных с урожаем.
Археологов и историков давно интересует, как и почему появились эти артефакты, для каких целей использовали их древние скандинавы. Для получения ответа на этот вопрос исследователи из Дании и Германии всесторонне изучили условия жизни в двух древних поселениях на острове Борнхольм — Васагард и Риспебьерг, где были найдены фактически все известные солнечные камни. В дополнение ученые реконструировали климатические условия в Северной Европе в данную эпоху при помощи образцов льда из Гренландии и Антарктики.
Проведенный исследователями анализ показал, что подавляющая часть солнечных камней была захоронена в жертвенных рвах в один и тот же период, примерно 4,9−5 тыс. лет назад, после чего эта традиция исчезла. Их появление и пропажа сопровождались резкими изменениями в материальной культуре древних скандинавов и ухудшением климатических условий на севере Европы, что указывает на наличие неких катастрофических событий, которые серьезным образом повлияли на взгляды древних жителей Борнхольма на мир.
Как предполагают исследователи, этими событиями были два мощных извержения вулканов, которые произошли в 2931 и 2910 годах до нашей эры, и чьи следы в виде частиц пепла и соединений серы сохранились в прослойках льда из Гренландии и Антарктики. Выброшенные ими частицы аэрозолей вызвали резкое похолодание климата и заметным образом ослабили силу солнечного свечения, что спровоцировало неурожаи на Борнхольме и в других регионах севера Европы и заставило их жителей искать способы «вернуть» Солнце в прежнее состояние, подытожили ученые.