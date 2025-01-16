Один из религиозных обычаев древних скандинавов связали с извержениями вулканов

Археологов и историков давно интересует, как и почему появились эти артефакты, для каких целей использовали их древние скандинавы. Для получения ответа на этот вопрос исследователи из Дании и Германии всесторонне изучили условия жизни в двух древних поселениях на острове Борнхольм — Васагард и Риспебьерг, где были найдены фактически все известные солнечные камни. В дополнение ученые реконструировали климатические условия в Северной Европе в данную эпоху при помощи образцов льда из Гренландии и Антарктики.