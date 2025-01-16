«Не человек-паук, а человек-говнюк»: калининградцы жалуются на банду зацеперов, атакующих электротранспорт

«Запрыгнул к нам на вагон, как поехали по Фестивальной Аллее, и спрыгнул в районе Красной. Всю дорогу кривлялся, снимал на свою камеру, а потом ещё и на крышу полез, где располагаются ящики с проводами», — рассказал редакции один из пассажиров.