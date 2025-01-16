«Не человек-паук, а человек-говнюк»: калининградцы жалуются на банду зацеперов, атакующих электротранспорт

В Калининграде группа молодых людей продолжает атаковать электротранспорт, цепляясь за трамваи и троллейбусы во время движения. Очередной случай зафиксировали накануне, 15 января, рассказали «Клопс» очевидцы инцидента.
На этот раз зацеперы избрали объектом нападения трамвай, который шёл по маршруту № 5.
«Запрыгнул к нам на вагон, как поехали по Фестивальной Аллее, и спрыгнул в районе Красной. Всю дорогу кривлялся, снимал на свою камеру, а потом ещё и на крышу полез, где располагаются ящики с проводами», — рассказал редакции один из пассажиров.
Люди в салоне неодобрительно отзывались о молодом человеке. «Он ползает как человек-паук», — сказала одна из женщин. «Не паук он, а человек-говнюк», — добавила другая.
Как только вагоноважатая остановила трамвай, мужчина спрыгнул. Возле остановки его ждали друзья в масках.