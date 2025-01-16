Собянин и Белозеров открыли после реконструкции вокзал Щербинка МЦД-2

«Открытие нового городского вокзала в Щербинках дает дополнительный комфорт для жителей, удобство: МЦД-2, которое уже сократило значительно время подъезда к центральным вокзалам города, к Большой кольцевой линии метро, к МЦК», — сказал Собянин.
Он уточнил, что в перспективе каждый день уезжать с этого вокзала будут около 25 тысяч человек.
В свою очередь Белозеров отметил, что открытие после реконструкции обновленного здания вокзала для РЖД — символическое событие. Здесь расположены научные подразделения перевозчика, корпоративный университет, здесь же проводились испытания беспилотной «Ласточки».
«Мы очень благодарны Москве, что вместе сделали этот новый вокзал, который полностью соответствует самым высоким мировым требованиям, и теперь мы можем вместе показывать, как должна выглядеть железная дорога в новом своем качестве. МЦД и МЦК — самые современные системы управления железнодорожным транспортом в мире. Мы с удовольствием приглашаем наших зарубежных коллег», — сказал Белозеров.
Он отметил, что с момента запуска поезда МЦД перевезли больше 1 миллиарда пассажиров, а МЦК — 1,2 миллиарда.
Как сообщается в материалах мэрии, комплексная реконструкция станции Щербинка была проведена в рамках совместной программы ОАО «РЖД» и правительства Москвы по созданию комфортных условий для пассажиров, соответствующих высоким стандартам московского транспорта.
В ходе работ специалисты возвели современный пассажирский конкорс с кассами, турникетами, информационными табло и навигацией в едином стиле. Также была организована комната матери и ребёнка с санузлом.
В настоящее время на диаметрах МЦД, Павелецком и Ярославском направлениях МЖД функционируют 84 московских городских вокзала, которыми ежедневно пользуются порядка 1 миллиона пассажиров. В планах до 2035 года — создание и реконструкция 68 таких вокзалов, в результате их общее число превысит 150 объектов.