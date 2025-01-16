Собянин и Белозеров открыли после реконструкции вокзал Щербинка МЦД-2

«Мы очень благодарны Москве, что вместе сделали этот новый вокзал, который полностью соответствует самым высоким мировым требованиям, и теперь мы можем вместе показывать, как должна выглядеть железная дорога в новом своем качестве. МЦД и МЦК — самые современные системы управления железнодорожным транспортом в мире. Мы с удовольствием приглашаем наших зарубежных коллег», — сказал Белозеров.