Жители Таганрога попросили власти установить дорожный знак

Таганрогские автовладельцы обратились в городскую администрацию с просьбой установить дублирующий дорожный знак в начале улицы Дзержинского. Речь идет о знаке особого предписания «Направления движения по полосам». Он указывает количество полос перед перекрестком и куда можно ехать по каждой из них.
В социальных сетях автовладельцы жаловались, что отсутствие знака приводит к нарушению Правил дорожного движения и другим проблемам. Как сообщили корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в администрации Таганрога, соответствующее обращение направлено в подрядную организацию в соответствии с действующим проектом организации дорожного движения на улице Дзержинского, 6. Установить знак планируется в первом квартале 2025 года.