Жители Таганрога попросили власти установить дорожный знак

Таганрогские автовладельцы обратились в городскую администрацию с просьбой установить дублирующий дорожный знак в начале улицы Дзержинского. Речь идет о знаке особого предписания «Направления движения по полосам». Он указывает количество полос перед перекрестком и куда можно ехать по каждой из них.