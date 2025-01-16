К весне в Омске создадут дополнительную бригаду дорожников

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест провел совещание, на котором обсуждалась предстоящая ремонтная компания весенне-летнего сезона. Главным новшеством станет создание на базе БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» дополнительного дорожного подразделения.
Работников этого звена будут задействовать на самых больших объемах работ: в асфальтировании проездов, дорог в частном секторе и тому подобное. Дополнительное звено снабдят соответствующей техникой: большим асфальтоукладчиком, катком, тралом и автогудронатором. На ее закупку будет затрачено около 58 млн рублей.
«Так мы сможем охватить больше проблемных участков, улучшить качество и сократить время ремонта», — прокомментировал решение Сергей Шелест.