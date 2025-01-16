К весне в Омске создадут дополнительную бригаду дорожников

Работников этого звена будут задействовать на самых больших объемах работ: в асфальтировании проездов, дорог в частном секторе и тому подобное. Дополнительное звено снабдят соответствующей техникой: большим асфальтоукладчиком, катком, тралом и автогудронатором. На ее закупку будет затрачено около 58 млн рублей.