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К весне в Омске создадут дополнительную бригаду дорожников

Работников обеспечат техникой и направят на выполнение самых масштабных задач.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест провел совещание, на котором обсуждалась предстоящая ремонтная компания весенне-летнего сезона. Главным новшеством станет создание на базе БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» дополнительного дорожного подразделения.

Работников этого звена будут задействовать на самых больших объемах работ: в асфальтировании проездов, дорог в частном секторе и тому подобное. Дополнительное звено снабдят соответствующей техникой: большим асфальтоукладчиком, катком, тралом и автогудронатором. На ее закупку будет затрачено около 58 млн рублей.

«Так мы сможем охватить больше проблемных участков, улучшить качество и сократить время ремонта», — прокомментировал решение Сергей Шелест.