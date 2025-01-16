Разработан простой метод предсказания твердости новых материалов

Как правило, ученые получают сведения о твердости новых материалов эмпирическим путем, в результате проведения физических замеров, однако эти данные в теории можно получать и при помощи математических расчетов. Пока их проведение осложнено тем, что существующие модели далеко не всегда дают корректный результат, не учитывают многие особенности в структуре кристаллов или же требуют серьезных вычислительных ресурсов.