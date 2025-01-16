В ДУМК сделали заявление о квадроберстве

«Следовательно, из этих аятов мы понимаем, что уподобление человека животному, опускание до его уровня, хождение на четвереньках считается не возвышением, а унижением себя. Даже простое подражание женщины мужчине, а мужчины женщине запрещено в нашем шариате. Поэтому намеренное подражание повадкам, свойственным животным (лай собак, рёв ослов и т. д. ), хождение на четвереньках, поедание их пищи, совершение их действий является изменением творения Аллаха Всевышнего. Сравнение же героя со львом, хитреца с лисой, терпеливого с верблюдом, а также театральные постановки, игры для детей и т. п. не относятся к “квадроберству”, то есть к уподоблению человека животному», — добавили в управлении.