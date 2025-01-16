Председатель Следственного комитета инициировал проверку проблем с теплоснабжением в Воронеже

Проблемы с теплоснабжением были озвучены активистами Общероссийского народного фронта, которые сообщили, что жильцы многоквартирного дома вынуждены использовать электрообогреватели и газовые плиты для обогрева своих квартир в зимний период. Система отопления в доме находится в плачевном состоянии и требует капитального ремонта, однако жильцы не могут добиться его проведения.