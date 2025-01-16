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Председатель Следственного комитета инициировал проверку проблем с теплоснабжением в Воронеже

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил доклад о текущей ситуации с теплоснабжением в многоквартирном доме на улице Хользунова, 19 в Воронеже.

Источник: Следственный комитет РФ

Об этом стало известно из официального телеграм-канала ведомства.

Вчера, 14 января, в региональном управлении Следственного комитета была организована процессуальная проверка по данному вопросу. Бастрыкин заинтересовался ходом проверки и предварительными обстоятельствами, связанными с проблемами отопления в указанном жилом доме.

Проблемы с теплоснабжением были озвучены активистами Общероссийского народного фронта, которые сообщили, что жильцы многоквартирного дома вынуждены использовать электрообогреватели и газовые плиты для обогрева своих квартир в зимний период. Система отопления в доме находится в плачевном состоянии и требует капитального ремонта, однако жильцы не могут добиться его проведения.

В связи с этой критической ситуацией Народный фронт обратился к региональному правительству и правоохранительным органам с просьбой подключиться к решению проблемы. Активисты подчеркнули, что необходимость в адекватном отоплении в зимний период является основным правом граждан на комфортные условия проживания.

СК