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Загрязненный грунт с пляжей Севастополя используют для строительства дорог

Пока его вывезли на специальную площадку.

Источник: Соцсети М. Развожаева

Загрязненный грунт с пляжей Севастополя вывезли на спецплощадки. Когда его переработают и обеззаразят, используют для строительства дорог, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети губернатора города Михаила Развожаева.

Об этом было сказано на заседании оперштаба с главой МЧС Александром Куренковым. Обсуждение вопроса находится на последнем этапе.

Комментаторы поддержали губернатора и пожелали ему успехов. Один из пользователей предложил разрешить забирать песок и гальку с мазутом асфальтовым заводам.

экология